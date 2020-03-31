Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM Заведующая производством отдела организации горячего питания Единого центра муниципального заказа Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в преступлении, повлекшем массовое отравление учащихся школы № 47 Советского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

По мнению следствия, в октябре прошлого года обвиняемая, которая работала на пищеблоке образовательного учреждения, как руководитель допустила нарушения санитарно-эпидемиологических правил своими сотрудниками. Это привело к распространению кишечных палочек на кухонную утварь, что вызвало массовое заболевание школьников. Всего пострадали 6 учащихся в возрасте 8−13 лет. Вину заведующая не признает.

ИА REGNUM напоминает, что отравление в школе №47 произошло в октябре 2019 года. Тогда Роспотребнадзор сообщил, что при расследовании на пищеблоке школы были выявлены «нарушения санитарно-эпидемиологических требований: не осуществляется контроль за условиями хранения продуктов, отмечается скопление мух в производственных цехах, отсутствует маркировка на оборудовании».