Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Оппозиционная группа под руководством Хуана Гуайдо предложила Вашингтону план создания «переходного правительства», сообщил 31 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам американского дипломата, план по созданию «переходного правительства» был предложен «временным правительством Венесуэлы, которое возглавляет Хуан Гуайдо».

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Напомним, Помпео 31 марта объявил, что предлагает Каракасу согласиться на план США, выполнить «все условия», и тогда с Венесуэлы снимут санкции.

План предполагает создание в стране «госсовета» на так называемый переходный (перед выборами, которые Боливарианская Республика и не планировала проводить) период.

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