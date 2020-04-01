* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Тегеран, , 09:03 — REGNUM 31 марта секретарь Ассамблеи по определению государственной целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что любой военный акт США в Ираке напоминает действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Любая военная акция США в Ираке похожа на атаку ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — написал Резаи в своём Twitter-аккаунте. По его словам, нет различия в том, совершается ли террор и агрессия правительством или террористической группировкой. «США должны выйти из Ирака, иначе иракцы их выгонят», — отметил секретарь.

«Американские террористические силы предприняли несколько подозрительных шагов против иракских групп сопротивления, однако «Хашд аш-Шааби» полностью готов к любым враждебным действиям», — заявил Резаи. Он также сообщил, что правительство Трампа вероятно готовится к очередной агрессии против иракской группировки сопротивления.

По сообщению «New York Times», ранее Пентагон тайно призывал к уничтожению одной из иракских групп сопротивления, а именно «Катаиб Хезболла». Группировка является частью организации «Хашд аш-Шааби», в связи с чем такие действия могут подорвать вашингтонско-багдадское соглашение о военной деятельности США в Ираке.