Тегеран, , 09:04 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави призвал к мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха на фоне предстоящих выборов в спорном регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 марта.

В своем выступлении Мусави указал на предстоящие выборы в спорном Карабахском регионе, отметив: «Исламская Республика Иран выступает против любых мер, ведущих к эскалации напряженности и споров в регионе».

Он также подчеркнул: «Мы считаем, что необходимо избегать любых мер, которые еще больше осложняют путь к урегулированию споров между нашими двумя соседними государствами, а именно Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

По словам официального представителя, существует необходимость мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта в рамках принципов международного права.

Нагорно-карабахский конфликт начался в 1988 году и перерос в вооруженные столкновения после распада Советского Союза в начале 1990-х гг. Напряженность и пограничные стычки в регионе продолжаются, несмотря на соглашение о прекращении огня, подписанное в 1994 году. Нагорный Карабах является международно признанной частью Азербайджана, однако район управляется самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой.