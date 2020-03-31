Брюссель, 31 марта 2020, 19:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта венгерский парламент расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и поддержал закон о тюремном заключении за препятствование мерам по борьбе с коронавирусом и распространение ложной информации о пандемии.
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