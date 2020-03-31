Брюссель, , 19:43 — REGNUM Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Венгрию сохранять демократические институты и ценности, несмотря на глобальную эпидемию коронавируса, 31 марта сообщает агентство Reuters.

«Чрезвычайно важно, чтобы чрезвычайные меры не наносили ущерба нашим основополагающим принципам и ценностям… Они не должны длиться бесконечно» , — заявила фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта венгерский парламент расширил полномочия премьер-министра Виктора Орбана и поддержал закон о тюремном заключении за препятствование мерам по борьбе с коронавирусом и распространение ложной информации о пандемии.

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