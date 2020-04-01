Тегеран, , 09:04 — REGNUM 30 марта вечером министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил по телефону со своим мавританским коллегой Исмаилом Ульд Шейхом Ахмедом вопросы, связанные с пандемией коронавируса, также известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 31 марта.

В ходе телефонного разговора двух министров Исмаил Ульд Шейх Ахмед выразил иранскому правительству и всей нации солидарность и поддержку со стороны всего мавританского народа в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, глава МИД Исламской Республики Иран (ИРИ) Зариф подробно остановился на мерах иранских властей по борьбе с коронавирусом на фоне односторонних, жестоких и незаконных санкций, введенных руководством США.

Несмотря на жестокие санкции США, Исламская Республика Иран опередила многие страны мира в сдерживании коронавируса. Глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 13 911 человек из общего числа 41 495 заражённых коронавирусом (COVID-19) пережили этот вирус. По словам главы департамента, COVID-19 унёс жизни 2 757 человек.