Тегеран, , 09:01 — REGNUM Иранское научное сообщество выразило обеспокоенность в связи с задержанием американскими властями иранского ученого и профессора Тегеранского технологического университета Сируса Аскари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 марта.

Иранское научное сообщество выразило обеспокоенность тем, что содержание доктора Аскари в тюрьме при отсутствии каких-либо медицинских учреждений может поставить под угрозу его здоровье. При этом иранец никаких санкций не нарушал, а обвинения являются ложными.

Отдел по связям с общественностью технологического университета имени Шарифа объявил, что доктор Аскари был задержан по прибытии в США под предлогом нарушения режима санкций США. Американские суды оправдали иранского профессора по этим обвинениям через несколько месяцев, но продолжали держать его взаперти по обвинениям в незаконном проживании.

Ранее доктор Аскари сообщил британской ежедневной газете The Guardian, что сотрудники следственного изолятора намеренно отказываются предоставлять заключенным маски для лица и дезинфицирующие средства, чтобы они подверглись воздействию вирусного заболевания.