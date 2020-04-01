Тегеран, , 08:56 — REGNUM 31 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави высмеял лозунг президента США «AmericaFirst», заявив, что Трамп привел США к бедственному положению народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави сделал эти замечания в ответ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео и пресс-секретаря Госдепартамента США Моргана Ортагуса, которые были направлены против Ирана касательно борьбы с коронавирусом. Мусави в свою очередь отметил, что триллионы долларов, которые были потрачены на интервенцию на Ближнем Востоке, могли быть более успешно потрачены на американскую инфраструктуру общественного здравоохранения.

«В то время как в США находится наибольшее количество больных коронавирусом и американцы находятся в критической ситуации, комментарии американских дипломатов о мерах Ирана по борьбе с коронавирусом являются ложными и дезинформирующей кампанией антииранских властей», — сообщил официальный представитель МИД Ирана.

По словам Мусави, несмотря на незаконные, односторонние и жестокие санкции США, все институты Исламской Республики Иран работают сообща, чтобы успешно бороться с коронавирусом и остановить его распространение.