Тегеран, , 08:58 — REGNUM 31 марта вице-президент Ирана по экономическим вопросам Мохаммад Нахавандян заявил, что многие государства ЕС поддерживают заявку Ирана на получение кредита в размере $5 млрд от Международного валютного фонда (МВФ), отметив, что были предприняты довольно серьезные усилия по высвобождению валютных резервов страны в других странах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед журналистами, Нахавандян подробно остановился на теме предоставления правительственного пакета социальной помощи бедным семьям, малому бизнесу и частному сектору, страдающим от экономических последствий коронавируса. Он назвал туризм и транспорт двумя секторами, которые серьезно пострадали после вспышки коронавируса.

Подчеркнув значимое положение Ирана в МВФ и членство страны в совете директоров МВФ, Нахавандян сообщил, что иранское руководство написало официальное письмо в МВФ с прошением о выдаче кредита, что было бы законным правом Ирана воспользоваться фондом МВФ для борьбы с гуманитарной трагедией в государстве.

«Некоторые члены совета директоров МВФ заняли позитивную позицию по отношению к просьбе властей Ирана, некоторые европейские государства поддержали нас», — отметил Нахавандян, добавив, что Иран имеет значительные резервы в различных странах, но они до сих пор не были доступны из-за санкций США.

Глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 13 911 человек из общего числа 41 495 заражённых коронавирусом (COVID-19) пережили этот вирус. По словам главы департамента, COVID-19 унёс жизни 2 757 человек.