Вашингтон, 31 марта 2020, 19:31 — REGNUM Гуманитарные поставки Венесуэле не подпадают по американские санкции, сообщил 31 марта журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
Комментируя проблему пандемии и призывы международного сообщества снять санкции с наиболее уязвимых перед этой бедой стран, Помпео заявил:
Напомним, ООН призывала на фоне пандемии снять санкции с ряда стран, в числе которых была названа и Венесуэла.
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