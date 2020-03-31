Вашингтон, , 19:31 — REGNUM Гуманитарные поставки Венесуэле не подпадают по американские санкции, сообщил 31 марта журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Комментируя проблему пандемии и призывы международного сообщества снять санкции с наиболее уязвимых перед этой бедой стран, Помпео заявил:

«Что касается гуманитарной помощи, медицинских поставок, оборудования, — того, в чём нуждаются люди в это трудное время, то это не подпадает под санкции».

Напомним, ООН призывала на фоне пандемии снять санкции с ряда стран, в числе которых была названа и Венесуэла.

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