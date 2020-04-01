Тегеран, , 08:57 — REGNUM 30 марта министерство иностранных дел Ирана опубликовало заявление по случаю Дня земли Палестины, посвященное палестинскому народно-освободительному движению от израильской оккупации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 марта.

По данным Департамента информации и печати МИД, в заявлении говорится, что в культуре и истории палестинского народа 30 марта отмечается День земли, в котором также отражается палестинский протест и сопротивление сионистским оккупантам. По сообщению МИД Ирана, после оккупации палестинских территорий израильские оккупанты захватили и конфисковали земли исконных жителей Палестины и поселили там «сионистов-иммигрантов».

"Этот день считается поворотным моментом в борьбе палестинского народа и его сопротивлении оккупационному режиму, и он является неотъемлемой частью политической жизни угнетенных палестинцев, которая сформировалась в результате протеста против враждебности, расовой дискриминации, разрушения деревень и насильственного перемещения палестинцев», — заявило министерство иностранных дел Ирана.