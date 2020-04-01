Тегеран, , 09:00 — REGNUM 30 марта посол Ирана в Турции Мохаммад Фаразманд выразил благодарность стране за отправку медицинского оборудования в Иран на фоне вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 31 марта.

По словам действующего посла, COVID-19 превратился в глобальный кризис. Ссылаясь на бесчеловечные санкции США против Ирана, Фаразманд заявил, что в условиях, когда иранский народ занят борьбой с «беспощадным вирусом», администрация Трампа подвергла его жестокому «экономическому терроризму», при этом не позволяя другим странам направлять помощь Ирану. «Власти США даже не позволяют Европейскому Союзу сотрудничать с Ираном в удовлетворении его гуманитарных потребностей», — отметил Фаразманд.

Ранее иранская армия доставила около 10 тонн медицинской помощи, пожертвованной Турецкой Республикой. В комплект входят маски, медикаменты, изолирующий халат, перчатки, защитные очки, медицинские термометры, а также дезинфицирующие средства для рук.