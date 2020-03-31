Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
ВСУ открыли огонь в 15:10 мск, закончилась атака в 17:00 мск. Обстрелу подверглись посёлки Жабичево, Минеральное, посёлок шахты Октябрьская, а также район «Вольво-центра» в Донецке.
По территории ДНР в течение этой атаки ВСУ выпустили 47 мин калибром 82 и 120 мм. Также было произведено 20 выстрелов из зенитных установок, применялись и гранатомёты.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 30 марта ВСУ 22 раза обстреляли территорию ДНР. 31 марта украинская сторона атаковала посёлок Старомихайловка.
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