Москва, , 19:06 — REGNUM В Госдуме не ожидают отказа от санкций благодаря помощи, которую Россия может оказать США в рамках борьбы с пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

«Россия в условиях цивилизационной борьбы с пандемией, в принципе, помогает людям просто выжить, будь то иранцы, итальянцы или американцы. Это важнейшая гуманитарная миссия без расчета на «политический эффект» — отмену санкций или смену тональности во взаимном диалоге. И это, я считаю, самой правильной позицией», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Россия отправила в Соединенные Штаты Америки самолет с медицинским оборудованием в качестве помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это было очень мило с стороны России, дал оценку глава государства.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 160 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек. В США ожидают второй волны коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: РФ и США обсуждают борьбу с коронавирусом на рабочем уровне