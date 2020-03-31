Багдад, , 19:01 — REGNUM Иракские власти ещё не давали официального согласия на размещение в Ираке американских зенитных ракетных комплексов Patriot, передаёт 31 марта Al Mayadeen.

Американцы, отмечает телеканал, ещё только рассчитывают на согласие Багдада на размещение этих ПВО на своей территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что на американских военных базах Айн-аль-Асад и Эрбиле в Ираке размещены Patriots.

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