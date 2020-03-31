Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пришли к единому мнению, что на фоне пандемии коронавируса перемирие в Сирии и Ливии «важно как никогда», сообщил 31 марта представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, Трамп и Эрдоган договорились сотрудничать в деле уничтожения коронавируса и оживления мировой экономики.

«Президент Трамп и президент Эрдоган согласились, что сейчас важно как никогда, чтобы страны, охваченные конфликтом, в особенности Сирия и Ливия, соблюдали прекращение огня и работали над разрешением конфликта», — заявил Джадд Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сирии рассматривает присутствие турецких и американских военных на своей территории как нарушение суверенитета и агрессию.

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