Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп в своем выступлении назвал премьер-министра Италии «Джузеппи» Конте вместо «Джузеппе», отмечают итальянские СМИ во вторник, 31 марта.

Выступление Трампа было посвящено в том числе помощи, которую США оказали Италии для противодействия коронавирусу. Рим получит от Вашингтона 100 млн долларов. «Джузеппи» был очень счастлив, услышав эту новость, отметил президент США.

Ранее Трамп уже ошибался в имени Конте — он назвал его «Джузеппи» в одной из своих записей в Twitter. Итальянские наблюдатели считают эти оговорки показательными для адекватной оценки того, насколько «важным» партнером Трамп считает Италию.