* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 18:50 — REGNUM Есть надежда, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет соблюдать обязательства перед США, сообщил 31 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Американский дипломат сообщил, что провёл в катарской столице переговоры с представителями «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они дали понять, что «снизят масштабы насилия» в Афганистане.

Помпео «Есть все основания надеяться, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет соблюдать достигнутое соглашение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, меморандум о мире с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был подписан Соединёнными Штатами месяц назад в Дохе. Исламисты обязались не нападать на силы проамериканской коалиции в Афганистане, американцы обещали вывести войска.

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