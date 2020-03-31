Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Санкции с Венесуэлы могут быть сняты, если Каракас выполнит все условия по созданию инициированного Соединёнными Штатами переходного правительства, сообщил 31 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Давая разъяснения по поводу очередной идеи США по Венесуэле, на этот раз касающейся создания «переходного правительства», Помпео заявил: и президент Боливарианской Республики Николас Мадуро и оппозиционер Хуан Гуайдо должны признать создания такого «госсовета» «единственной исполнительной властью во время переходного периода».

Если Каракас выполнит все условия, выдвигаемые Штатами на время «переходного периода», то «американские санкции будут отменены». В число этих требований входит проведение «свободных и честных выборов» в Венесуэле. Ещё одним условием является выведение из страны «иностранных сил безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что США предлагают Венесуэле создать в стране «госсовет» на время «переходного периода». Американцы настаивают на незаконности власти Мадуро и на необходимости заменить его на президентском посту.

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