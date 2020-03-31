Рига, , 18:38 — REGNUM Из-за пандемии COVID-19 школьники в Латвии вряд ли вернуться к очному обучению в последнем семестре учебного года. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила министр образования Латвии Илга Щуплинска.

«Понятно, что удалённое обучение продолжится и вряд ли учебный год будет продлён», — заявила министр, добавив, что это касается как общеобразовательной школы, так и профессионального образования.

Щуплинска допускает, что ряд исключений может быть сделан для вузов. По ее словам, на следующей неделе в Латвии будет принято решение, какие из централизованных экзаменов состоятся, а по каким предметам будет просто выставлена оценка.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.