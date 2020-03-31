Вашингтон, , 18:23 — REGNUM Новый «механизм» «пути к демократии» предлагает Вашингтон Каракасу, сообщил 31 марта журналистам американский госсекретарь Майк Помпео.

Помпео «Мы представляем сегодня новый механизм, путь к демократии, по урегулированию кризиса в Венесуэле».

Дипломат Соединённых Штатов пояснил: американские власти хотят, чтобы Венесуэла создала «госсевет», фактически являющийся «переходным правительством».

Переход, о котором американцы ведут речь, якобы нужен для проведения выборов в парламент, а также выборов президента.

При этом американцы, поясняет Помпео, не против, чтобы в состав этого «госсовета» вошли и представители действующего президента (Николаса Мадуро), а не только оппозиции.

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Напомним, американцы продвигают идею, что в Венесуэле нужно поменять власть и провести «демократические выборы» президента и парламента. Венесуэльские власти рассматривают такую политику как вмешательство иностранного государства в дела Боливарианской Республики.

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