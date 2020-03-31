Владикавказ, , 18:19 — REGNUM В Северной Осетии остался без руководителя комитет по туризму. Временно исполняющий обязанности главы ведомства Заурбек Кодзаев подал в отставку по собственному желанию, пишет «15-й Регион».

По данным портала, информация об этом прозвучала в ходе заседания правительства РСО-Алании. Кроме того, решение об уходе с должности принял заместитель министра культуры Сосланбек Мамсуров.

Напомним, Заурбек Кодзаев был назначен на должность врио руководителя комитета по туризму в ноябре 2018 года. На сайте ведомства нет информации о его увольнении. Есть сведения, в что в ближайшем будущем он может получить назначение на другой пост.