Рига, , 18:07 — REGNUM Министерство экономики Латвии разработало для предприятий общественного питания специальный регламент по дистанционному обслуживанию клиентов, который вступает в силу с 31 марта 2020 года. Об этом пишет портал Diena.lv.

В документе отмечается, что любому предприятию общественного питания предписывается обеспечить расстояние в два метра между столиками. За одним столиком не могут находиться более двух человек, если только они не члены одной семьи. Кроме того, компания должна обеспечить, чтобы в очереди расстояние между посетителями было не менее двух метров. Допустимое число посетителей ресторана ограничивается требованием предоставить одному посетителю четыре квадратных метра площади зала. На входе должен быть размещён призыв с просьбой отказаться от посещения заведения людям испытывающим симптомы респираторных заболеваний. Посетители также должны быть проинформированы о максимально возможном количестве мест, и, находясь в зале, соблюдать безопасно социальную дистанцию в два метра. Кроме того, раз в 15 минут должно звучать объявление на латышском, а по желанию предприятия, на других языках, с просьбой следовать правилам безопасности и соблюдать дистанцию.

Министерство экономики Латвии призывает всех собственников предприятий общественного питания максимально ограничить возможности для массового скопления людей и принять меры для обеспечения безопасности сотрудников.

Отмечается, что на государственную и муниципальную полицию возложен надзор за соблюдением новых правил.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.