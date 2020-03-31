Каракас, , 18:06 — REGNUM Повестка о вызове на допрос по делу о попытке госпереворота направлена венесуэльскому оппозиционеру Хуану Гуайдо генпрокуратурой Венесуэлы, передаёт 31 марта Venezolana de Televisión.

По словам венесуэльского генпрокурора Тарека Вильяма Сааба, Гуайдо вызван на допрос, который состоится 2 марта 2020 г. в 09:00 (время местное). Оппозиционер проходит по делу о попытке госпереворота и об убийстве главы государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное расследование в отношении Гуайдо начато властями Венесуэлы 26 марта. Речь идёт о новой попытке свержения власти.

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