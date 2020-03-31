Москва, , 17:56 — REGNUM Одобренный Совфедом закон поможет остановить поток фейков о коронавирусе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта, об этом заявил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Законодательство, предусматривающее борьбу с фейками в России, работает достаточно эффективно, полагает Клишас.

«Нормы носят превентивный характер, чтобы не было желания играть на чувствах граждан», — заявил сенатор.

Совфед одобрил ужесточение наказания за фейки, в том числе о коронавирусе. Так, за фейки об угрозе жизни и безопасности для граждан вводится штраф в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или предполагается 3 года лишения свободы.

Если распространение такой информации повлекло вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или 3 года лишения свободы.

Если из-за фейка погиб человек или наступили другие тяжкие последствия, наказание предусматривает штраф от 1,5 до 2 млн рублей или до 5 лет колонии.

Санкции на юрлиц намного выше — до 10 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Совфед одобрил многомиллионные штрафы за фейки о коронавирусе