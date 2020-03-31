Киев, , 17:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает 31 марта офис украинского президента.

По чьей инициативе состоялись телефонные переговоры, в Киеве не уточняют.

Офис зеленского утверждает, что темой переговоров стала ситуация с коронавирусом и перспективы встречи в «нормандском формате».

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Глава государства проинформировал Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью в Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в «нормандском формате», — указано в сообщении офиса президента Украины.

Кроме того, в Киеве заявили, что Зеленский и Меркель обсудили меры противодействия пандемии и договорились «проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности, в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни».

Отдельно указано, что Германия согласилась дать Украине кредит в размере 150 млн евро на борьбу с коронавирусом.

Напомним, на данный момент система здравоохранения Украины доведена до состояния, которое не позволяет установить даже приблизительное число людей, заразившихся или заболевших коронавирусом.

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