Рига, , 17:54 — REGNUM Временная администрация Риги отстранила от должности исполнительного директора Рижской думы Юрия Раздевича. Об этом во вторник, 31 марта, пишет портал LSM.

По данным журналистов, поводом для отстранения Радзевича послужило его решение о сокращении количества рейсов общественного транспорта в Риге, которое привело к переполненным пассажирами салонам автобусов, троллейбусов и трамваев в разгар пандемии COVID-19.

Оценку деятельности Радзевича, а также возможным нарушениям с его стороны правил введённого правительством Латвии режима чрезвычайной ситуации (ЧС), даст специальная комиссия, созданная временной администрацией города. На время отстранения Радзевича его функции будет выполнять Ивета Залпетера.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.