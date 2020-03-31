Москва, , 17:53 — REGNUM Вступив в НАТО, Северная Македония отказалась от военно-политического суверенитета, сообщили 31 марта в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя заявления Северной Македонии и НАТО по поводу включения страны в альянс, российская сторона отметила, что это «не несёт никакой добавленной стоимости ни европейской, ни региональной, ни национальной безопасности».

«Объединению усилий для борьбы с общими угрозами и вызовами, в том числе пандемией коронавируса, такой шаг точно не поспособствует. Он будет только создавать новые разделительные линии», — отметили в российском ведомстве.

Москва отметила, что «ни одного внятного обоснования» подключения северомакедонцев к военному блоку так и не прозвучало.

Жителям страны власти обещают «экономический рост, повышение инвестиционной привлекательности, укрепление правового государства», хотя вступление в военный блок этого вовсе не гарантирует. Зато уже сейчас придётся покупать американскую военную технику.

«Это цена, которую македонскому народу придётся заплатить за отказ от суверенитета в военно-политической области и не только», — отметили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что НАТО приняла в свой состав Северную Македонию практически в годовщину начала бомбардировок Югославии.

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