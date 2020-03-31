Москва, , 17:37 — REGNUM Вступление Северной Македонии в НАТО произошло в трагическую для Балкан годовщину, сообщили 31 марта в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя официальное включение Северной Македонии в состав альянс, российское ведомство отметило, что власти этой страны «с пафосом заявили об историческом характере вступления в НАТО».

Северомакедонские власти заявили, что этот шаг гарантирует стране «стабильность и безопасность», а министр иностранных дел Никола Димитров назвал членство в НАТО «заветом отцов и дедов».

«При этом осталось за кадром, что формальное вступление в альянс практически совпало с очередной годовщиной начала натовских бомбардировок Югославии», — напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, церемония официального включения Северной Македонии в НАТО состоялась 27 марта. Бомбардировки Югославии натовцами, которые в итоге закончились расчленением страны, начались 24 марта 1999 г.

Македония, позже переименованная в Северную Македонию, стала одним из обломков Югославии. Бомбардировки Югославии — это трагедия для Балкан (не считая косовских албанцев), а для США — один из этапов войны против бывшего соцлагеря.

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