Рефтинский, , 18:03 — REGNUM В Рефтинском (Свердловская область) отменили заседание местной думы по вопросу об избрании нового мэра. Об этом сообщается на сайте представительного органа.

Ранее конкурсная комиссия отобрала двух претедентов на пост главы — вице-мэра Наталью Мельчакову и управляющего МУП ПТ ЖКХ Дмитрия Васильева. Их планировали представить депутатам гордумы.

Когда будет следующее заседание думы по данному вопросу, неизвестно. Нынешний сбор был отложен из-за ужесточения мер против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области установлен режим карантина по COVID-19. В регионе подтверждено 33 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

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