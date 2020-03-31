Москва, , 17:21 — REGNUM Ситуация с пандемией не дала НАТО провести своё очередной расширение помпезно, как это обычно бывает, сообщили 31 марта в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя официальное вступление Северной Македонии в НАТО, российское ведомство отметило:

«Придать этому событию помпезность и резонансное звучание, которыми сопровождались все предыдущие «волны расширения» альянса, на этот раз не получилось — свои коррективы внесло продолжающееся «расширение» коронавирусной инфекции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта Северная Македония была официально принята в НАТО. В стране действует режим чрезвычайного положения из-за пандемии.

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