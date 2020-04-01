Вашингтон, , 11:06 — REGNUM Власти США изучают возможность возвращения граждан своей страны из Буркина-Фасо, сообщается в твиттере государственного департамента.

В сообщении говорится, что рассматривается репатриация граждан США рейсом, организованным канадским посольством. Рейс отходит 3 апреля, чтобы получить на нем место, желающие вернуться в США должны немедленно связаться с представителями американских властей.

Правительство США также работает над организацией рейсов домой для граждан США из некоторых западноафриканских стран 31 марта и 1 апреля. Рейсы будут включать ограниченное количество мест для пассажиров в Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что количество подтвержденных случаев COVID-19 в Буркина-Фасо достигло 246.