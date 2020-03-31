Киев, , 17:02 — REGNUM Украина делает все, чтобы выполнить договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе, достигнутые на саммите «нормандского формата» в декабре.

Об этом заявил на брифинге 31 марта глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ермак отметил, что Киев настроен договариваться о проведении следующего мероприятия такого рода.

«Главным условием проведения саммита лидеров «нормандского формата» является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже», — напомнил он.

«Есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязательств», — заявил также Ермак.

В частности, подчеркнул соратник Зеленского, до сих пор не получается обеспечить прекращение огня в Донбассе.

«Если на нас кто-то нападает, если кто-то стреляет по нашим бойцам, по нашей армии — наша армия готова и дает каждый раз отпор… Но это не останавливает наше стремление к миру и к выполнению тех договоренностей, которые сегодня существуют», — резюмировал Ермак.

ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным договоренностям. достигнутым на саммите в Париже, следующая встреча в «нормандском формате» на уровне президентов планировалась на апрель.