Рига, , 16:48 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 22 человека, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 398. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 500 тестов, общее количество обследованных составило 14 807. На стационарном лечении находятся 27 человек, трое из них в тяжёлом состоянии. Выздоровел один.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.