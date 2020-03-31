Киев, , 16:47 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня, 31 марта, в очередной раз прокомментировал перспективы создания консультативного совета в рамках работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В Минских договоренностях прописано, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями тех территорий… Но мы не вели никогда переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами ‑ и не будем их вести», — отметил Ермак.

Соответственно, подчеркнул глава офиса Зеленского — возник вопрос, с кем согласовывать инициативы. Поэтому и было принято решение «говорить с нашими гражданами с временно оккупированных территорий, которые не были участниками войны и на которых нет крови наших бойцов», добавил Ермак.

Он также добавил, что Киев ожидает мнения Франции, Германии и ОБСЕ по данному вопросу.

ИА REGNUM напоминает, что предварительное решение о создании консультационного совета было утверждено в Минске 11 марта. Официальное подписание соответствующих документов было запланировано на 25 марта, но процесс приостановили из-за коронавируса. Многие политические силы Украины восприняли инициативу крайне негативно, заявляя, что таким образом Украина по сути легализует прямые переговоры с республиками Донбасса.