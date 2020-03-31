Москва, , 16:53 — REGNUM Внеочередное заседание Московской городской думы, запланированное на 1 апреля 2020 года, пройдёт в обычном, а не дистанционном режиме. Об этом журналистам сообщил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников.

По его словам, во время мероприятия будут соблюдены все необходимые меры санитарного контроля. Всего в повестке мероприятия будет только два вопроса.

«Сначала рассмотрим законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции. Речь идет о внесении изменений в закон «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и столичный Кодекс об административных правонарушениях. Также депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций», — рассказал Шапошников.

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