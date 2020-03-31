Триполи, , 16:35 — REGNUM Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявили о том, что им удалось сбить ударный турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

Об этом в соцсетях сообщили 31 марта очевидцы событий. Они утверждают, что сбитый турецкий дрон упал южнее ливийской столицы Триполи.

Часть очевидцев отмечают, что турецкий беспилотник был сбит зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1», доставленным из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, ударные беспилотники Bayraktar TB2 обслуживаются и управляются в Ливии турецким персоналом. Аппараты активно действуют в небе Ливии, нанося удары по позициям, военной технике и бойцам ЛНА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции заявили, что одному из беспилотников Bayraktar TB2 удалось уничтожить один из комплексов «Панцирь-С1», применяемых ЛНА. Позднее выяснилось, что в реальности это был франко-германский комплекс ПВО Roland на четырехосном шасси MAN.

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