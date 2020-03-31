Бишкек, , 16:34 — REGNUM За минувшую ночь в столице Киргизии задержаны 137 человек, нарушивших требования комендантского часа. Об этом сегодня, 31 марта, на брифинге заявил комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев.

По словам милицейского начальника, среди задержанных за нахождение на улице во время действия комендантского часа оказались трое несовершеннолетних граждан, а также 116 мужчин и 18 женщин.

ИА REGNUM напоминает, что с 25 марта 2020 года в столице Киргизии, в городах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей республики введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Гражданам запрещено покидать дома в период с 20:00 до 7:00.

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