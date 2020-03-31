Лондон, , 16:14 — REGNUM Недавние ракетные испытания Северной Кореи осудили британские власти, сообщает 31 марта министерство иностранных дел Великобритании.

В британском ведомстве отметили, что «запуск баллистических ракет малой дальности» проведён Пхеньяном в нарушение резолюций СБ ООН. Северная Корея провела «уже четвёртое испытание баллистических ракет в этом месяце», отмечает Лондон, а за год — уже 17-е.

Британцы назвали северокорейские ракетную и ядерную программы «угрозой для региональной и глобальной стабильности». Они пообещали не снимать с Пхеньяна санкций, пока тот не прекратит свои испытания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетные испытания Северная Корея провела 29 марта 2020 г. По данным Южной Кореи, было запущено две баллистические ракеты в направлении Японского моря.

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