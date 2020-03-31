Пермь, , 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

«Ограничение касаются всех граждан, за исключением работников организация жизнеобеспечения. Предусмотрено введение пропусков, улицы будут патрулироваться», — сказал врио губернатора Дмитрий Махонин.

Населению даются сутки для подготовки к жесткому режиму самоизоляции. Жители должны определится с местом пребывания и запастись необходимым продовольствием и средствами гигиены.

На улице граждане должны находиться исключительно в средствах индивидуальной защиты и на дистанции не менее полутора метров метров друг от друга.

Спецрежим вводится с целью предотвратить распространение коронавируса. Напомним, в регионе подтверждено 13 случаев коронавирусной инфекции.

Добавим, на 30 марта Индекс самоизоляции Яндекса в Прикамье составлял 3,2 балла, на 31 марта — 3,5 балла.