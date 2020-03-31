Тирасполь, , 16:09 — REGNUM Молдавские власти пользуются ситуацией, связанной с пандемией коронавируса, для того, чтобы добиться своей давней цели — удушить Приднестровскую Молдавскую Республику и добиться её вхождения в состав Молдавии. Об этом заявил ИА REGNUM старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков.

Напомним, что ранее СМИ ПМР сообщили о том, что приднестровские поставщики фармакологической продукции жалуются на сложности, которые при импорте лекарств возникают на молдавско-приднестровской границе. Так, по сообщениям приднестровских медиа, несколько автомобилей с медикаментами неделю простояли на молдавско-украинской границе. Только после протестов властей ПМР и давления посредников в переговорном процессе груз был пропущен на территорию Приднестровья.

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При этом Марчуков отметил, что для Кишинева уже неважно, на каких условиях ПМР опять войдет в состав Молдавии — главное, чтобы она оказалась снова в его подчинении.

«В данном случае власти Молдавии, которые организуют подобную блокаду, поступают совершенно антигуманным образом. Они совершают очень неблаговидный поступок с чисто политическими целями. Надо понимать, что политически агрессивные цели на самом деле очень хорошо видны прежде всего проживающим в Приднестровье, но также и всем объективным наблюдателям», — заявил Андрей Марчуков.

Отвечая на вопрос, что в этой ситуации для поддержки Приднестровья может сделать Россия и не пора ли ей самой ввести санкции против Молдавии, эксперт заявил, что на его взгляд такие меры вряд ли решат данную проблему.

«Я считаю, что проблему надо решать в целом, а какие-то санкции в ответ на поступок Кишинева — это частный случай. А если проблему решать в целом, тогда действия России должны сводиться к поддержке Приднестровской Молдавской Республики и ее курса на последующую интеграцию с Россией. Только такая политика на пространстве Молдавии или Украины может принести результат. Поэтому в данном случае российской стороне надо прекратить различные игры с «поддержанием территориальной целостности Молдавии» в смысле включения в ее состав Приднестровья. Эти проекты должны быть не просто отложены, а полностью устранены. Необходимо исходить из того, что ПМР является независимым государством, таким же, как и Молдавия», — подытожил Марчуков.