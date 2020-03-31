Москва, , 16:08 — REGNUM Совфед одобрил закон, ужесточающий наказание за распространение фейков о коронавирусе, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Вводятся штрафы за распространение в СМИ и в интернете под видом достоверных сообщений заведомо недостоверной информации «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (под которыми понимаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения)». Также будут караться фейки о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Минимальный штраф для юрлиц составит до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Максимальное наказание — до 10 млн рублей.

Одновременно ужесточается наказание за фейки, «повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». Штраф также составит до 10 млн рублей.