Москва, , 16:08 — REGNUM Совфед одобрил поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта.

Ужесточается наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей. Наказание предлагается установить в виде штрафа от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишения свободы на срок до 3 лет.

Максимальное наказание последует в случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц. Такие деяние предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Если же имело место умышленное причинение смерти одному и более лицам в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ).

Полномочия по установлению определенных санитарных режимов в рамках борьбы с коронавирусом есть у правительства, а также у субъектов РФ. При этом региональные требования не должны противоречить федеральным.

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