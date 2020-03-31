Тбилиси, , 16:21 — REGNUM Депутат-мажоритарщик парламента Грузии Энзел Мкоян, состоящий в правящей партии «Грузинская мечта», заявил, что на его жизнь было совершено покушение. Данное заявление было распространено 31 марта, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Мкоян заявил, что 26 марта в городе Ахалкалаки его якобы пытался убить бывший депутат грузинского парламента, челн «Альянса патриотов» Самвел Петросян.

«Хочу с полной ответственностью заявить, что Петросян три раза прицельно выстрелил в моем направлении, и при не одном свидетеле кричал, что намерен убить меня», — сказал Мкоян. Он подчеркнул, что момент нападения попал на камеры наблюдения, и материалы изучают правоохранители.

По словам Мкояна, конфликт начался со словесной перепалки между его 19-летним племянником и сыном Петросяна. Депутат заявил, что вскоре ему показалось, будто конфликт удалось уладить, но потом к его дому пришел Петросян и начал стрельбу из огнестрельного оружия.

«Если бы не быстрое и своевременное вмешательство патрульного экипажа, и тот факт, что при четвертом выстреле оружие Петросяна дало осечку, противостояние могло закончиться трагически» — описал происходящее Мкоян.

Как сообщали грузинские СМИ, 26 марта стрельба произошла в Ахалкалаки возле дома Мкояна. Его племянник и Петросян были задержаны полицией. Их обоих обвиняют в незаконном применении оружия и хулиганстве.