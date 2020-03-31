Французская Республика, , 15:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «безответственными» тех, кто критикует управление кризисом, связанным с коронавирусом, в то время, когда страна не выиграла эту войну, сообщает Le Figaro.

«Когда мы ведем битву, мы должны объединиться, чтобы победить. И я думаю, что все те, кто пытается критиковать, когда мы не выиграли эту войну, безответственны», — заявил глава государства в Анже.

«Настанет время полной прозрачности», — добавил Эммануэль Макрон, призвав «к достоинству и духу ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции объявил о выделении 4 млрд евро для обеспечения производства необходимых санитарно-технических изделий.

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