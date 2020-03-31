Москва, , 15:51 — REGNUM Инициатива США о назначении награды за информацию, которая приведет к аресту и признанию вины президента Венесуэлы Николаса Мадуро, не обсуждалась в телефонной беседе российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил 31 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, затрагивали ли лидеры в своей беседе предложение властей США назначить награду в $15 млн за сведения о «преступлениях» Мадуро. Песков ответил отрицательно на этот вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США заявили о якобы причастности венесуэльского президента и других высокопоставленных госслужащих в этой стране о причастности к наркотерроризму. Мадуро назвал такие обвинения безосновательными.

Читайте также: Мадуро назвал безосновательными обвинения США в наркотерроризме