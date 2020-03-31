Киев, , 15:52 — REGNUM Эксперты обнаружили следы выстрела на одежде жены бывшего главы МИД Украины Леонида Кожары, сообщил 31 марта ресурс «Слидство.Инфо» со ссылкой на собственные источники.

В руки журналистов попали результаты экспертизы, согласно которой следов выстрела на одежде Кожары не нашли, однако на спортивной кофте и штанах его жены обнаружили дифениламин, что может свидетельствовать о наличии следов продуктов выстрела.

Ни прокурор, ни жена подозреваемого не захотели комментировать данную информацию.

Напомним, ранее в доме экс-главы МВД Украины нашли труп бизнесмена Сергея Старицкого. По версии жены Кожары, погибший взял наградной пистолет бывшего министра и захотел из него пострелять. Она попыталась остановить Старицкого, но в этот момент произошёл выстрел.

Отметим, что на разбитых очках Кожары нашли кровь погибшего. Экс-глава МИД Украины утверждает, якобы потерял равновесие над телом Старицкого и упал лицом на пол. Сторона обвинения считает, что якобы супруги пытаются инсценировать суицид гостя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кожара был арестован, а его жена находится на свободе.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд арестовал экс-главу МИД Украины