Москва, , 15:50 — REGNUM Госкорпорация ВЭБ. РФ по поручению Игоря Шувалова совместно с министерствами, ведомствами и Центральным Банком РФ разрабатывает национальный стандарт зеленых финансов в России. Цель нового стандарта — ускорить переход российской экономики к зеленым технологиям. В работе над стандартом ВЭБ. РФ будет опираться на международные критерии ICMA (Международная ассоциация рынков капитала), CBI (Climate Bond Initiative — Инициатива климатических облигаций) и задачи национального проекта «Экология». В стандарте будут прописаны положения, касающиеся утилизации отходов, традиционной и альтернативной энергетики, строительства и промышленности, транспорта, водоснабжения и лесного хозяйства. Стандарт будет охватывать все виды кредитных продуктов и облигаций для инвестиций в зеленые проекты.

Фактически российский стандарт зеленых финансов создается как очередной шаг к «гармонизации» российского законодательства в области так называемых «зеленых финансов» с законодательством ЕС, так как именно европейские зелёные инвесторы наиболее привлекательны для нашего крупного бизнеса.

А привлекательность для инвесторов из ЕС определяется «зеленым сертификатом», который прописывается в нацстандартах. Для его получения будет обязательным, к примеру, мнение независимого верификатора. Для этого будет создана специальная некоммерческая организация со своим экспертным советом, в состав которой войдут представители институтов развития, государственных органов, бизнеса и сами эксперты. Помимо разработки нацпроекта, совет НКО будет обеспечивать привлечение внешних компаний-верификаторов, а на самом деле рейтинговых агентств, проводящих оценку соответствия финансовых инвестиционных инструментов и зелёных проектов нацстандарту.

Государство не останется в стороне в вопросе стимулирования рынка зеленых финансов. Здесь авторы нацпроекта в качестве инициативы по продвижению зеленых долговых инструментов готовы предложить государственные гарантии под долговые инструменты, государственное субсидирование купона, налоговые послабления, субсидии на прохождение верификации и прочее.

Напомним, что в национальном проекте «Экология» до 2024 года заложено 4 трлн рублей на финансирование приоритетных направлений, причем 80% от этой суммы планируется привлечь из внебюджетных источников. Для достижения этих показателей нацпроекта казалось бы прекрасно подходит выпуск зеленых долговых инструментов, таких как климатические, устойчивые и зеленые облигации. Но тут начинает проявляться специфика российского подхода к зеленому финансированию, резко отличающегося от подхода ЕС. Например, в европейских странах для устойчивых зеленых инвестиций под гарантии государства привлекаются в первую очередь средства национальных и пенсионных фондов, у нас же вся активность вокруг зеленых финансов направлена на привлечение западных инвесторов. Почему российские законодатели так настойчиво навязывают отечественным компаниям билет на международный рынок капитала, а не развивают внутренний?

Другое, не менее существенное различие раскрывает нам стандарт CBI, в котором есть перечень (таксономия) зеленых технологий, под которые разрешается выпускать климатические облигации. В таксономии для стран ЕС технологии сжигания отходов зелеными не являются, то есть эмиссия зеленых облигаций для финансирования строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) на территории стран Европейского Союза запрещена, а за пределами ЕС, в развивающихся странах и России — разрешена. Недавно из-за откровенно колониального подхода ЕС в продвижении своих устаревших и грязных технологий мусоросжигания под видом «зеленых» на рынки развивающихся стран из рабочей группы Еврокомиссии по разработке таксономии зеленых технологий со скандалом вышло европейское отделение международной экологической организации «За нулевые отходы» (ZeroWaste Europe).

Это означает, что Россия добровольно «гармонизирует» свой национальный зелёный стандарт с двойными стандартами ЕС и становится отстойником для грязных западных технологий. Но где же взять столько денег для тотальной «декарбонизации» экономики, заявленной в Зеленой сделке ЕС, которая будет вскоре принудительно навязана всем остальным странам ради спасения мира от глобального потепления. Это не проблема — именно для этого и придумана система «зеленых финансов». Сколько Вам нужно: миллиарды, десятки, сотни миллиардов долларов? Это карманная мелочь! Загляните на сайты этих «некоммерческих» организаций, всевозможных инициатив по выпуску климатических, зеленых и устойчивых облигаций. CBI заявляет о своей готовности привлечь $100 трлн, Green Bonds Initiative — $200 трлн.

« Триллионов? Но это же смешно, когда весь мировой ВВП составляет всего $70 трлн , — говорят разумные люди, — таких денег в мире просто нет» .

Есть такие деньги, и их происхождение никто не скрывает — это деньги финансовых деривативов. При этом руководители инициатив говорят, что это прибыль от самых надёжных, «ванильных» деривативов, которые находятся под строгим государственным контролем. Не правда ли, гениальная схема: во время разрастающегося мирового экономического кризиса конвертировать неограниченные, ничем не обеспеченные и обреченные на уничтожение деньги деривативов в реальную собственность инфраструктурных объектов по всему миру с гарантированной государствами доходностью под залог высоколиквидных и стратегических активов.

Приход цунами зеленых финансов сегодня тормозит только 6 статья Парижского соглашения по экономическим механизмам международных зеленых проектов, о которых никак не удается ЕС договориться с Индией и Китаем. Может ли российский национальный зеленый стандарт стать защитной дамбой от этого цунами? Может, но пока только теоретически.

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