Киев, , 15:37 — REGNUM Принятый 30 марта Верховной радой Украины т. н. «антикризисный» закон — это, по сути, грабеж местных бюджетов, заявил на брифинге 31 марта мэр Киева Виталий Кличко.

По подсчетам специалистов из его команды, законопроект приведет к потере местных бюджетов на сумму 12,4 млрд грн, из которых Киев потеряет 1,6 млрд грн. Кличко считает, что в законопроекте предусмотрели «несправедливые условия» и обеспечили большому бизнесу сверхприбыли.

«Несмотря на позицию президента и премьера, которою они задекларировали на встрече с мэрами, депутаты не прислушались к местным общинам», — отметил мэр столицы Украины.

В результате, прогнозирует Кличко, у Киева, как и других крупных городов страны, вскоре не будет средств для зарплат медикам, учителям, соцработникам и сотрудникам транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта депутаты Верховной рады приняли законопроект о дополнительной поддержке бизнеса и граждан в период карантина. Документ вводит целый ряд дополнительных социальных и экономических гарантий. До этого мэры 23 городов просили народных депутатов отложить принятие законопроекта, заявляя, что иначе в регионах не останется средств.