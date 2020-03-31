Москва, , 15:32 — REGNUM Совфед одобрил закон о широких полномочиях правительства РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 31 марта. Поправки вносятся в 15 действующих законов.

Высший орган исполнительной власти России получает право вводить в стране режим повышенной готовности или режим ЧС и устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении указанных режимов.

Закон предполагает право правительства устанавливать особенности оборота и регистрации лекарств.

Одновременно уточняется проведение госзакупок у единственного поставщика, что важно для больниц в условиях пандемии коронавируса.

Вводится мораторий на банкротства как физических лиц, так и юридических. Кроме того, для бизнеса вводятся «надзорные каникулы». С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года не будут проводиться проверки малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей — за некоторым исключением.

Также законом предписывается возвращать туристам деньги за купленные туры в полном объеме, если вводятся ограничения въезда и выезда. Возвращать средства в этом случае будут из фонда персональной ответственности туроператоров.

Правительство РФ получает право отменять культурные мероприятия, меняются сроки прохождения техосмотра, правительство получает право переносить выборы и так далее.

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Отдельно указывается, что срок полномочий выборных органов продлевается на срок окончания режима ЧС.

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Правительство РФ получает право отменить или снизить размер пени и штрафов для юрлиц за неоплату ЖКХ, а также взносов на капремонт.